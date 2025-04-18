PFL World Tournament 2025 3: во сколько начало, где смотреть трансляцию, полный кард

В ночь с 18 на 19 апреля мск в Орландо (США) пройдёт бойцовский турнир PFL World Tournament 3. В главном событии спортивного мероприятия поединок проведут представитель США Импа Касанганай и боец из Великобритании Фабиан Эдвардс. В соглавном событии россиянин Гаджи Рабаданов сразится с конголезцем Марком Диакези.
Посмотреть турнир можно будет на платформе Okko. Начало – в 23:00 мск.
Основной кард:
Импа Касанганай — Фабиан Эдвардс
Гаджи Рабаданов — Марк Диакези
Садибу Си — Далтон Роста
Мадс Бёрнелл — Джей-Джей Уилсон
Клэй Коллард — Альфи Дэвис;
Предварительный кард:
Джошуа Сильвейра — Майк Шипман
Брент Примус — Винисиус Ченчи
Аарон Джеффри — Мурад Рамазанов
Роберт Уотли — Антонио Карусо.