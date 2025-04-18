Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

PFL World Tournament 2025 3: во сколько начало, где смотреть трансляцию, полный кард

В ночь с 18 на 19 апреля мск в Орландо (США) пройдёт бойцовский турнир PFL World Tournament 3. В главном событии спортивного мероприятия поединок проведут представитель США Импа Касанганай и боец из Великобритании Фабиан Эдвардс. В соглавном событии россиянин Гаджи Рабаданов сразится с конголезцем Марком Диакези.

Посмотреть турнир можно будет на платформе Okko. Начало – в 23:00 мск.

Основной кард:

Импа Касанганай — Фабиан Эдвардс

Гаджи Рабаданов — Марк Диакези

Садибу Си — Далтон Роста

Мадс Бёрнелл — Джей-Джей Уилсон

Клэй Коллард — Альфи Дэвис;

Предварительный кард:

Джошуа Сильвейра — Майк Шипман

Брент Примус — Винисиус Ченчи

Аарон Джеффри — Мурад Рамазанов

Роберт Уотли — Антонио Карусо.

Главные новости дня: