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The Ring анонсировал бой непобеждённых Шакура Стивенсона и Уильяма Сепеды

The Ring анонсировал бой непобеждённых Шакура Стивенсона и Уильяма Сепеды
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Непобеждённый американский боксёр Шакур Стивенсон проведёт поединок с мексиканцем Уильямом Сепедой, который также ни разу не терпел поражений. Как информирует пресс-служба The Ring, бой состоится 12 июля в Нью-Йорке. Событие будет приурочено к запуску нового телешоу Inside The Ring.

«Шакур Стивенсон будет защищать свой титул чемпиона мира по версии WBC в лёгком весе в бою с Уильямом Сепедой на турнире Ring Magazine в Нью-Йорке 12 июля. Более подробная информация о мероприятии будет опубликована в ближайшие дни», — говорится в сообщении The Ring.

В общей сложности на счету Стивенсона 23 победы в 23 поединках. В активе Сепеды 33 победы в 33 боях.

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