Илия Топурия: Пимблетт легко одолеет Гэтжи

Бывший чемпион UFC Илия Топурия уверен, что Пэдди Пимблетту по силам победить американца Джастина Гэтжи.

«Думаю, Пимблетт легко одолеет Гэтжи. Тот не способен бороться, а Пэдди умеет. Кто-то когда-нибудь видел, чтобы он кого-то задушил? Всем нравится доминировать и побеждать как можно быстрее. Но если бы Джастин был способен провести приём и победить, он бы это сделал», — сказал Топурия в подкасте Джо Рогана.

Напомним, Пимблетт дебютировал в североамериканской организации в марте 2022 года. С тех пор английский боец не потерпел ни одного поражения и к настоящему моменту идёт на серии из семи побед, которая является второй самой длительной серией в его категории. Больше побед подряд в лёгком весе только у Ислама Махачева.