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Чимаев намекнул на скорый анонс титульного боя с дю Плесси

Чимаев намекнул на скорый анонс титульного боя с дю Плесси
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Непобеждённый боец UFC Хамзат Чимаев намекнул на скорый анонс титульного боя с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Чимаев опубликовал в социальных сетях арт, сгенерированный искусственным интеллектом в стиле гладиаторских битв, на котором можно увидеть поверженного Дрикуса и Хамзата, стоящего с поясом чемпиона промоушена на плече.

Фото: Соцсети Хамзата Чимаева

Напомним, ранее генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил, что о следующем выступлении Чимаева может быть объявлено уже на этой неделе.

Хамзату Чимаеву 30 лет. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В своём последнем бою на UFC 308 в октябре победил болевым приёмом в первом раунде австралийского экс-чемпиона Роберта Уиттакера.

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