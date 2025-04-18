Джо Роган ответил, что его печалит в ситуации с Конором Макгрегором

Известный эксперт и комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о сроках возвращения в октагон ирландского бойца смешанных единоборств (ММА) Конора Макгрегора, которому в настоящий момент 36 лет.

«Что действительно печально, так это то, что он может вернуться, когда ему будет 39 или 40 лет, и его тело просто больше не выдержит таких нагрузок», — сказал Роган в своём подкасте.

Напомним, в конце июня 2024 года Макгрегор должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером. Они должны были сразиться на турнире UFC 303. Однако бой отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к противостоянию. В общей сложности в ММА ирландец выступил в 28 поединках, в которых добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

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