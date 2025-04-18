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Гамрот оценил шансы Топурии в бою с Махачевым

Гамрот оценил шансы Топурии в бою с Махачевым
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Польский боец UFC Матеуш Гамрот высказался о будущем поединке между экс-чемпионом лиги в полулёгком весе Илией Топурией и российским бойцом, чемпионом промоушена в лёгком весе Исламом Махачевым.

«Топурия маленький, а Махачев и правда крупный. Я не думаю, что у Илии есть шансы в этом бою. Если ты хочешь драться с Махачевым, ты должен быть таким же большим, как он, поскольку Ислам хорош во всех аспектах», — приводит слова Гамрота MMAJunkie.

Илии Топурии 28 лет. Испано-грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

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