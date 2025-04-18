Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL 3 2025
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
00:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

The Ring назвал следующего соперника Джейка Пола

The Ring назвал следующего соперника Джейка Пола
Комментарии

Популярный блогер и боксёр Джейк Пол в следующем поединке сразится с мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Об этом, ссылаясь на свои источники, информирует The Ring. Сообщается, что бой состоится этим летом.

В общей сложности Пол за время боксёрской карьеры принял участие в 12 поединках, в которых он одержал 11 побед и потерпел одно поражение. В активе Чавеса-младшего 54 победы, шесть поражений и одна ничья. Отметим, что Полу в настоящий момент 28 лет, в то время как его сопернику 39.

Ранее The Ring анонсировал бой непобеждённых боксёров Шакура Стивенсона и Уильяма Сепеды.

Материалы по теме
The Ring анонсировал бой непобеждённых Шакура Стивенсона и Уильяма Сепеды

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android