The Ring назвал следующего соперника Джейка Пола

Популярный блогер и боксёр Джейк Пол в следующем поединке сразится с мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Об этом, ссылаясь на свои источники, информирует The Ring. Сообщается, что бой состоится этим летом.

В общей сложности Пол за время боксёрской карьеры принял участие в 12 поединках, в которых он одержал 11 побед и потерпел одно поражение. В активе Чавеса-младшего 54 победы, шесть поражений и одна ничья. Отметим, что Полу в настоящий момент 28 лет, в то время как его сопернику 39.

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