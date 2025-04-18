«Этот стадион принимает игры уже три века». Хабиб сходил на футбол в Англии

Прославленный боец смешанных единоборств бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от посещения матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались британский клуб «Астон Вилла» и французский «Пари Сен-Жермен». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля, в следующий раунд, однако, прошёл «ПСЖ» за счёт преимущества по сумме двух игр (5:4).
«Этот стадион принимает игры уже три века. 19, 20, 21 век. Невероятная атмосфера», — подписал фото Нурмагомедов.
Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова
«Вилла Парк» был построен в конце XIX века.