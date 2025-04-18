35-летний Тофик Мусаев дебютирует в UFC на турнире в Баку — источник

Азербайджанский боец смешанных единоборств Тофик Мусаев дебютирует в UFC 21 июня на турнире, который пройдёт в Баку. Об этом сообщает издание MMA Azerbaijan.

Имя соперника Мусаева по его дебютному поединку в промоушене пока не сообщается.

35-летний боец не выступал в смешанных единоборствах с ноября 2023 года. Тогда на турнире промоушена Rizin он одержал победу над японским бойцом Коджи Такедой в третьем раунде нокаутом. Всего на счету Мусаева 27 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел семь поражений.

Помимо промоушена Rizin, в послужном списке Мусаева есть выступления в лиге Bellator.