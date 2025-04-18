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«Стык историй. Одному дому пару лет, другому 300 примерно». Хабиб показал фото из Англии

«Стык историй. Одному дому пару лет, другому 300 примерно». Хабиб показал фото из Англии
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Именитый боец смешанных единоборств бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией из Англии.

«Называется стык историй. Одному дому пару лет, а другому 300 примерно», — подписал фотографию легендарный спортсмен.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Хабиб за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 поединков, в которых добыл 29 побед (13 были одержаны в UFC). Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Бой состоялся в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

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