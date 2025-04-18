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Джо Роган назвал бойца, который мог бы победить Хабиба

Джо Роган назвал бойца, который мог бы победить Хабиба
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Популярный эксперт и комментатор UFC Джо Роган высказал мнение, что легендарный американский боец Би-Джей Пенн мог бы иметь шансы одержать победу в бою с Хабибом Нурмагомедовым.

«Я бы с удовольствием посмотрел поединок между Би-Джей Пенном и Хабибом. Это было бы чертовски безумное противостояние. Многие думают, что это нелепая затея, ведь Хабиб был таким доминирующим, а Би-Джей проигрывал кучу раз. Обычно я отвечаю: «Ты прав, я принимаю этот аргумент. Хабиб мог бы перевести его так же, как это сделал Жорж Сен-Пьер. Хабиб — крупный парень, особенно для лёгкого веса, а его навыки грэпплинга не имеют себе равных. Но и Пенн, возможно, мог бы победить его», — сказал Роган в своём подкасте.

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