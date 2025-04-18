Стало известно, когда выйдет интервью Макгрегора Такеру Карлсону — The Irish Independent

Интервью, которое бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макрегор дал американскому журналисту Такеру Карлсону, выйдет сегодня, 18 апреля. Об этом информирует The Irish Independent. Сообщается, что интервью выйдет в вечернее время.

Отмечается, что во время беседы поднимался вопрос о возможном участии Макгрегора в президентских выборах в Ирландии. Само интервью имело место 15 апреля в Дублине (Ирландия).

Ранее о возможном возвращении Макгрегора в октагон после почти четырёхлетнего простоя высказался известный эксперт и комментатор UFC Джо Роган.

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