Зеленский внёс в санкционный список боксёров Дениса Лебедева и Руслана Проводникова

Российские боксёры Денис Лебедев и Руслан Проводников попали в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующий указ Зеленский подписал сегодня. Помимо множества деятелей культуры, санкционный список не обошёл и спортсменов. В частности, в список попали российские боксёры Денис Лебедев и Руслан Проводников.

44-летний Лебедев завершил карьеру в 2019 году. Россиянин является бывшим объединённым чемпионом в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг). Всего на его счету в профессиональном боксе 32 победы (23 – нокаутом) и три поражения.

Проводникову 41 год. В качестве профессионала он дебютировал в ринге в декабре 2006 года. Последний поединок Руслан провёл 11 июня 2016 года. За это время российский атлет записал на свой счёт 25 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и пять поражений.