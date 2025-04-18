Роган назвал несостоявшийся бой с россиянином в UFC, о котором сожалеет больше всего

Известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган признался, что больше всего сожалеет о том, что не увидел поединок прославленного российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко и именитого американца Кейна Веласкеса.

«Моё главное сожаление в ММА заключается в том, что мы так и не увидели бой Фёдора Емельяненко в UFC, когда он был в расцвете сил. Я бы действительно хотел увидеть поединок Фёдора и Кейна Веласкеса. В их расцвете сил. Это было бы невероятно. Бой, когда каждый из них был в прайме. Я сожалею об этом больше всего. Жаль, что мы так и не увидели это противостояние», — сказал Роган в своём подкасте.

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