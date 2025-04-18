Кубинец Перес на русском языке оценил своего соперника Егорова

Кубинский боксёр Ленар Перес на русском языке высказался о предстоящем поединке с Алексеем Егоровым. Бой состоится 27 апреля в городе Баня-Лука (Босния и Герцеговина). Спортсмены сразятся в рамках 10-раундового поединка за пояс IBA Intercontinental в первом тяжёлом весе.

«Егоров — агрессивный боксёр, он любит драться на ближней дистанции. Я уже посмотрел его бои, имею представление о его стиле. Так что знаю, чего ждать. Это будет самый сложный соперник в моей карьере. У нас есть план на бой. Как победить Егорова — пока секрет. Но это будет красивый бокс. Я выхожу, чтобы показать уровень», — приводит слова Переса пресс-служба IBA.

В общей сложности на счету Егорова 14 поединков, в которых россиянин одержал 12 побед (восемь — нокаутом) и потерпел два поражения. В активе Переса 14 побед (все — нокаутом) без единого поражения.

Сейчас Алексей занимает 13-ю строчку рейтинга WBA в первом тяжёлом весе, а Перес — шестую.

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