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WrestleMania 41 — полный кард шоу — во сколько начало — где смотреть

WrestleMania 41: кард шоу, время начала трансляций
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В ночь на 20 и 21 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится ежегодный и крупнейший турнир популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) под названием WrestleMania. В 2025-м состоится 41-я WrestleMania в истории WWE. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом предстоящего шоу, который пройдёт в два дня. Шоу состоится на арене «Эллиджент Стэдиум».

Фото: Joe Maher/WWE via Getty Images

Трансляция будет доступна на стриминговых сервисах Peacock и Netflix. В ночь с субботы на воскресенье и с воскресенья на субботу трансляция основного карда начнётся в 2:00 мск. Пре-шоу в 23:00 мск в субботу и в воскресенье.

WrestleMania 41. Кард первого дня шоу:

1. Гюнтер (чемпион в тяжёлом весе) против Джея Усо — титульный поединок.
2. «Вор Райдерс» (Эрик и Ивар — командные чемпионы) против «Нового дня» (Кофи Кингстон и Ксавье Вудз) — титульный поединок.
3. Рей Мистерио против Эль Гранде Американо.
4. Джейд Каргилл против Наоми.
5. Эл Эй Найт (чемпион США) против Джейкоба Фату — титульный поединок.
6. Тиффани Стрэттон (женская чемпионка SmackDown) против Шарлотт Флэр — титульный поединок.
7. Открытый вызов Рэнди Ортона.
8. Роман Рейнс против СМ Панка (с Полом Хейманом в роли менеджера) против Сета Роллинса.

Фото: WWE via Getty Images

WrestleMania 41. Кард второго дня шоу:

1. Ийо Скай (женская чемпионка Raw) против Бьянки Белэйр против Рии Рипли — титульный поединок.
2. Лив Морган и Ракель Родригес (командные чемпионки) против Бэйли и Лайры Валькирии (интерконтинентальная чемпионка) — командный поединок за титулы.
3. Эй Джей Стайлз против Логана Пола.
4. Брон Брейкер (интерконтинентальный чемпион) против Пенты против Доминика Мистерио против Финна Балора — титульный поединок.
5. Дэмиен Прист против Дрю Макинтайра — бой по правилам «уличной драки» (без дисквалификаций).
6. Коди Роудс (неоспоримый чемпион WWE) против Джона Сины — титульный поединок. Для Сины это последняя WreslteMania в карьере.

Фото: Joe Maher/WWE via Getty Images

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