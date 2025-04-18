WrestleMania 41: кард шоу, время начала трансляций

В ночь на 20 и 21 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится ежегодный и крупнейший турнир популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) под названием WrestleMania. В 2025-м состоится 41-я WrestleMania в истории WWE. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом предстоящего шоу, который пройдёт в два дня. Шоу состоится на арене «Эллиджент Стэдиум».
Фото: Joe Maher/WWE via Getty Images
WrestleMania 41. Кард первого дня шоу:
1. Гюнтер (чемпион в тяжёлом весе) против Джея Усо — титульный поединок.
2. «Вор Райдерс» (Эрик и Ивар — командные чемпионы) против «Нового дня» (Кофи Кингстон и Ксавье Вудз) — титульный поединок.
3. Рей Мистерио против Эль Гранде Американо.
4. Джейд Каргилл против Наоми.
5. Эл Эй Найт (чемпион США) против Джейкоба Фату — титульный поединок.
6. Тиффани Стрэттон (женская чемпионка SmackDown) против Шарлотт Флэр — титульный поединок.
7. Открытый вызов Рэнди Ортона.
8. Роман Рейнс против СМ Панка (с Полом Хейманом в роли менеджера) против Сета Роллинса.
Фото: WWE via Getty Images
WrestleMania 41. Кард второго дня шоу:
1. Ийо Скай (женская чемпионка Raw) против Бьянки Белэйр против Рии Рипли — титульный поединок.
2. Лив Морган и Ракель Родригес (командные чемпионки) против Бэйли и Лайры Валькирии (интерконтинентальная чемпионка) — командный поединок за титулы.
3. Эй Джей Стайлз против Логана Пола.
4. Брон Брейкер (интерконтинентальный чемпион) против Пенты против Доминика Мистерио против Финна Балора — титульный поединок.
5. Дэмиен Прист против Дрю Макинтайра — бой по правилам «уличной драки» (без дисквалификаций).
6. Коди Роудс (неоспоримый чемпион WWE) против Джона Сины — титульный поединок. Для Сины это последняя WreslteMania в карьере.
Фото: Joe Maher/WWE via Getty Images