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Рэймонд Мураталья рассказал о планах после боя с Зауром Абдуллаевым

Рэймонд Мураталья рассказал о планах после боя с Зауром Абдуллаевым
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Не знающий поражений американский проспект лёгкой весовой категории Рэймонд Мураталья полностью уверен в победе над россиянином Зауром Абдуллаевым в бою за временный пояс IBF, и уже сейчас строит планы на дальнейшую унификацию титулов.

«Наибольший смысл в унификации с Кишоном. Мы оба выступаем за компанию Top Rank, так что, я думаю, это самый вероятный расклад. У Джервонты Дэвиса и Шакура Стивенсона уже есть планы, потому, я думаю, в нашем поединке с Кишоном больше всего смысла, и он скорее всего случится», — сказал Мураталья на YouTube-канале Sean Zittel.

Напомним, что бой между Муратальей и Абдуллаевым состоится 10 мая в США. Полновесный чемпион по версии IBF Василий Ломаченко будет обязан провести бой против победителя этой пары, в противном случае победитель поединка между Муратальей и Абдуллаевым будет провозглашен новым полноценным чемпионом без боя.

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