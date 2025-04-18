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Чарльз Оливейра настроен на реванш с Исламом Махачевым на UFC 317

Чарльз Оливейра настроен на реванш с Исламом Махачевым на UFC 317
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра заявил о том, что настроен провести реванш с действующим чемпионом в этом дивизионе Исламом Махачевым на турнире UFC 317, который пройдёт 28 июня в рамках Международной бойцовской недели 2025.

«Для меня имеет смысл драться за титул. Я много говорил о титуле BMF, потому что Ислам Махачев сказал, что он хочет вернуться в октябре, а для меня октябрь — слишком много времени вне клетки. Я хочу драться на UFC 317 в июне.

Однако, позже Ислам сказал, что также хочет драться на UFC 317, поэтому я переключил внимание с пояса BMF и боя против Макса Холлоуэя и снова сосредоточился на поясе в лёгком весе. Для меня не имеет смысла проводить ещё один бой, чтобы потом драться за пояс», — сказал Оливейра на YouTube-канале PVT.

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