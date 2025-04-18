Иан Гарри высказался о перспективах Ислама Махачева в полусреднем дивизионе UFC

Ирландский полусредневес UFC Иан Гарри дал комментарий по поводу перспектив действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Ислама Махачева в рамках полусреднего дивизиона.

«Этот парень пока не дерётся в полусреднем весе, но скоро придёт. Когда Ислам Махачев поднимется в полусредний вес, он будет самой большой проблемой в этом дивизионе», — приводит слова Гарри MMA Fighting.

Напомним, последний бой Махачева состоялся в январе 2025 года, где он в четвёртый раз защитил свой титул, одержав уверенную победу удушающим приёмом в первом раунде над бразильским бойцом Ренато Мойкано.

Стоит отметить, что в последнее время ходило много слухов о возможном переходе Махачева в полусредний вес из-за недостаточной конкуренции в лёгком весе.