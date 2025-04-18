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Патрисио Фрейре назвал причины своего поражения Яиру Родригесу

Патрисио Фрейре назвал причины своего поражения Яиру Родригесу
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Бывший чемпион Bellator в нескольких весовых категориях, который теперь является бойцом UFC Патрисио Фрейре прокомментировал своё поражение в поединке против мексиканского бойца Яира Родригеса.

«От части всё из-за того, что я долгое время дрался в пятираундовых поединках, а здесь я просто не успел включиться за три раунда. Это главная моя ошибка, потому что нужно было давить педаль газа с самого старта боя. Я мог бы сделать результат другим, я мог бы устроить войну, но уже нет смысла об этом говорить.

Я больше не чемпион, и теперь мне нужно охотиться на топовых соперников, чем я теперь и занимаюсь. Если бы я выиграл Родригеса, то точно был бы в топ-5 дивизиона, но теперь мне нужен кто-либо из топ-15 рейтинга», — приводит слова Фрейре MMA Junkie.

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