Джейк Пол проведёт бой с Хулио Сезаром Чавесом-младшим 28 июня в США

Популярный блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол свой очередной бой на профессиональном ринге проведёт 28 июня в Анахейме (США), где ему будет противостоять экс-чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший. Об этом официально объявил телеканал DAZN.

Официальный постер боя Джейк Пол — Хулио Сезар Чавес-младший Фото: DAZN

Напомним, Пол свой последний бой проводил в ноябре 2024 года, где он одержал победу единогласным решением судей над легендарным чемпионом прошлых лет — 58-летним Майком Тайсоном.

Что касается Чавеса-младшего, то он свой предыдущий поединок провёл против экс-бойца UFC Юрайа Холла и победил его единогласным судейским решением по итогам шести раундов.