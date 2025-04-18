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«Либо в бандиты, либо на завод». Боксёр Маскаев рассказал, почему уехал из СССР

«Либо в бандиты, либо на завод». Боксёр Маскаев рассказал, почему уехал из СССР
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Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Олег Маскаев рассказал, почему принял решение уехать из Советского союза в США.

«Мне хочется обратиться к тем диванным экспертам, кто любит много выступать в интернете и говорить, что «интересно получается, что он считает себя русским, у него российское гражданство, а живёт он в Америке». Я уехал не вчера, не позавчера, а 30 лет назад! В то время, когда бокс в Советском Союзе разваливался, и мне как человеку, преданному своему делу, нужно было определяться по жизни: или идти в бандитскую группировку, или работать на завод. Но я был спортсмен и принял решение идти к своей мечте и достигать своей цели.

Я поехал в США и поднимался здесь с самого низа. Здесь теперь живёт моя семья, у меня здесь бизнес, но я до сих пор остался русским человеком!» — сказал Маскаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

Напомним, Маскаев завершил свою профессиональную карьеру в 2013 году.

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