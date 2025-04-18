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Хильберто Рамирес и Юниер Дортикос проведут бой на разогреве у Джейка Пола

Хильберто Рамирес и Юниер Дортикос проведут бой на разогреве у Джейка Пола
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Чемпион мира по версиям WBA и WBO в первом тяжёлом весе Хильберто Рамирес проведёт бой против экс-чемпиона мира в этой весовой категории Юниера Дортикоса 28 июня в Анахейме (США). Этот поединок станет соглавным событием шоу, которое возглавят популярный блогер Джейк Пол и экс-чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший.

Хильберто Рамирес — Юниер Дортикос

Хильберто Рамирес — Юниер Дортикос

Фото: DAZN

Напомним, Рамирес свой последний бой проводил в ноябре 2024 года, где он одержал победу единогласным решением судей над Крисом Биллам-Смитом.

Что касается Дортикоса, то его предыдущий поединок состоялся в июне 2024 года и завершился для него победой нокаутом в первом раунде над Аланом Кампой.

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