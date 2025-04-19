«Любого унесут после боя с профи». Маскаев — про блогеров в боксе

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Олег Маскаев высказался по поводу популярной современной индустрии поп-бокса, где принимают участие в боксёрских поединках известные блогеры.

«Это больше финансовая заинтересованность, медийная, это не о боксе совсем. Любого из этой индустрии просто принесут и унесут с ринга против действующего профессионального боксёра», — сказал Маскаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

Напомним, что Маскаев завершил свою карьеру в 2013 года с рекордом в 39 побед (27 досрочно) при 7 поражениях. Последний бой Маскаев провёл в ноябре 2013 года в Краснодаре, где победил единогласным решением судей американца Дэнни Уилльямса.