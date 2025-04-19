«Не понимал, что произошло». Маскаев — о знаменитом нокауте в бою с Хасимом Рахманом

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Олег Маскаев вспомнил брутальный нокаут, в который отправил бывшего чемпиона мира в супертяжёлом дивизионе Хасима Рахмана в ноябре 1999 года.

«Я в тот момент не понимал, что произошло. Бой шел очень серьёзный, напряжение было до предела. Я даже когда его уже наглухо нокаутировал, подошёл к рефери и спросил: «Он собирается продолжать бой? Мы можем продолжить драться?» Я тогда был очень заведённый, но рефери меня успокоил и сказал: «Олег, не переживай, он уже сегодня драться не будет» (смеётся).

С той поры на протяжении карьеры я уже не мог по полной использовать правую руку, на которой у меня было три операции в итоге», — сказал Маскаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

Напомним, Маскаев встречался с Рахманом на ринге дважды и оба раза отправлял его в глухой нокаут.