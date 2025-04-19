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Олег Маскаев рассказал о своём несостоявшемся бое с Майком Тайсоном

Олег Маскаев рассказал о своём несостоявшемся бое с Майком Тайсоном
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Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Олег Маскаев рассказал о том, как в начале 2000-х его кандидатуру рассматривали на роль соперника легендарного Майка Тайсона.

«Мне действительно приходило предложение на бой с Майком Тайсоном, и я с радостью его принял. Но затем, когда они меня просмотрели, решили, что лучше не брать со мной бой, и вместо меня против Майка выступил Дэнни Уильямс, с которым мы затем тоже боксировали в Краснодаре в моём последнем бою», — сказал Маскаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

Напомним, Маскаев свой последний бой в карьере провёл в ноябре 2013 года, где победил по очкам Дэнни Уильямса, который до этого в 2004 году досрочно победил Тайсона.

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