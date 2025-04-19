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Маскаев: Дюбуа нокаутировал Усика легитимно. После удара в пах так не падают

Маскаев: Дюбуа нокаутировал Усика легитимно. После удара в пах так не падают
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Олег Маскаев считает, что действующий чемпион мира по версии IBF в этом весе Даниэль Дюбуа легитимно нокаутировал обладателя всех остальных титулов этого дивизиона Александра Усика в их первом противостоянии.

«Когда в первом бою Дюбуа нанёс удар Усику в область пояса, это был полностью легитимный удар. Когда попадают в пах, реакция совсем другая, а здесь было всё легально. Могу ошибаться, но Усик вёл себя как после пропущенного удара в живот, он не мог надышаться из-за спазмов. Когда бьют ниже пояса, то люди падают на колени, а не сидят на заднице. Ну и в последнем бою Дюбуа отправил в полёт Джошуа, что ещё раз доказало, что он самый достойный на смену Усику боец», — сказал Маскаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Ивановым.

Напомним, реванш между Усиком и Дюбуа планируется на 12 июля в Лондоне.

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