Нассурдин Имавов и Кайо Борральо проведут бой на UFC 317

Один из ведущих средневесов UFC француз Нассурдин Имавов проведёт бой против бразильского бойца Кайо Борральо на турнире UFC 317, который состоится 28 июня в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщает MMA Fighting.

Напомним, Имавов свой последний бой проводил в феврале 2025 года, где он одержал победу техническим нокаутом во втором раунде над экс-чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

Что касается Борральо, то он свой предыдущий поединок провёл в августе 2024 года и победил там единогласным решением судей Джареда Каннонье. Стоит отметить, что Борральо не знает поражений уже более 10 лет.