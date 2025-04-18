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Витор Белфорт посоветовал Джону Джонсу завершить карьеру

Витор Белфорт посоветовал Джону Джонсу завершить карьеру
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Известный ветеран UFC Витор Белфорт дал совет действующему чемпиону UFC в тяжёлом весе Джону Джонсу завершить бойцовскую карьеру.

«Джонсу не нужно никому ничего доказывать. Он сам всегда хочет показать всем, что может победить того или иного парня.

Я бы хотел увидеть, как он завершит карьеру таким, какой есть сейчас, ему не стоит задерживаться здесь. Не хочу, чтобы Джонс проигрывал. Некоторые хотят увидеть, как он уступит бой, а я хочу, чтобы Джонс ушёл непобеждённым», — приводит слова Белфорта MMA Fighting.

Напомним, все фанаты UFC ожидают поединка Джонса с действующим обладателем временного титула в тяжёлом весе Томом Аспиналлом.

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