Сергей Ковалёв нокаутировал Артура Манна в прощальном поединке на турнире IBA

42-летний российский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой и первой тяжёлой весовых категориях Сергей Ковалёв одержал победу над немецким боксёром Артуром Манном на турнире, организованным IBA в Челябинске, и стал обладателем пояса IBA Intercontinetal. Этот бой был прощальным для российского спортсмена и экс-чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе.

Поединок прошёл семь из десяти запланированных раундов. В седьмом отрезке Крашер провёл серию на старте и отправил Манна в нокдаун, после которого немец встал, но его угол принял решение остановить бой.

Первый нокдаун Ковалёв оформил ещё во втором раунде.