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Сергей Ковалев — Артур Манн — результат поединка

Сергей Ковалёв нокаутировал Артура Манна в прощальном поединке на турнире IBA
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42-летний российский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой и первой тяжёлой весовых категориях Сергей Ковалёв одержал победу над немецким боксёром Артуром Манном на турнире, организованным IBA в Челябинске, и стал обладателем пояса IBA Intercontinetal. Этот бой был прощальным для российского спортсмена и экс-чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Сергей Ковалёв (W) — Артур Манн
18 апреля 2025, пятница. 23:30 МСК
Сергей Ковалёв
Окончено
TKO
Артур Манн

Поединок прошёл семь из десяти запланированных раундов. В седьмом отрезке Крашер провёл серию на старте и отправил Манна в нокдаун, после которого немец встал, но его угол принял решение остановить бой.

Первый нокдаун Ковалёв оформил ещё во втором раунде.

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