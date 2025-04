Сергей Ковалёв завершил профессиональную карьеру боксёра

42-летний российский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой и первой тяжёлой весовых категориях Сергей Ковалёв завершил свою карьеру после прощального поединка с немецким атлетом Артуром Манном.

Ковалёв одержал победу нокаутом в седьмом раунде.

Сергей — чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA super (2014—2016), IBF (2014—2016), WBO (2013—2016, 2017—2018, 2019). Боксёр года по версии The Ring, WBO, Sports Illustrated, USA Today (2014). Занимал второе место в рейтинге Pound for Pound по версии журнала The Ring (2 ноября 2015 года — 19 ноября 2016 года, 22 марта 2017 — 17 июня 2017). А также первый россиянин, признанный «боксёром года» по версии The Ring.