Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Аарон Джеффри победил Мурада Рамазанова в 3-м раунде, 19 апреля 2025

Мурад Рамазанов проиграл судейским решением Аарону Джеффри на PFL World Tournament 3
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 18 на 19 апреля мск российский боец смешанных единоборств в средней весовой категории Мурад Рамазанов проиграл канадцу Аарону Джеффри в четвертьфинале турнира PFL World Tournament 3, который проходит в Орландо (США, штат Флорида).

PFL 2025. PFL World Tournament 3: First Round, Орландо, США
Аарон Джеффри (W) — Мурад Рамазанов
19 апреля 2025, суббота. 00:25 МСК
Аарон Джеффри
Окончено
SD
Мурад Рамазанов

Бой продлился три полных раунда, по итогам которых судьи отдали победу Джеффри раздельным решением.

Это поражение стало третьим в профессиональной карьере Рамазанова и третьим подряд. Ранее Мурад дважды проиграл российскому бойцу Шамилю Мусаеву — техническим нокаутом в июне 2024 года и единогласным решением судей в августе 2024 года. До этого со старта карьеры Рамазанов одержал 13 побед кряду (5 нокаутом, 4 сабмишном, 4 судейским решением).

Видео: Топовые бойцы UFC подрались в казино после турнира PFL

Материалы по теме
«Пара твоих друзей уже выбыли». Марк Диакези уверен в победе над Гаджи Рабадановым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android