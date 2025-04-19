Мурад Рамазанов проиграл судейским решением Аарону Джеффри на PFL World Tournament 3

В ночь с 18 на 19 апреля мск российский боец смешанных единоборств в средней весовой категории Мурад Рамазанов проиграл канадцу Аарону Джеффри в четвертьфинале турнира PFL World Tournament 3, который проходит в Орландо (США, штат Флорида).

Бой продлился три полных раунда, по итогам которых судьи отдали победу Джеффри раздельным решением.

Это поражение стало третьим в профессиональной карьере Рамазанова и третьим подряд. Ранее Мурад дважды проиграл российскому бойцу Шамилю Мусаеву — техническим нокаутом в июне 2024 года и единогласным решением судей в августе 2024 года. До этого со старта карьеры Рамазанов одержал 13 побед кряду (5 нокаутом, 4 сабмишном, 4 судейским решением).

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