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Гаджи Рабаданов победил Марка Диакези в 1-м раунде, 19 апреля 2025

Гаджи Рабаданов нокаутировал Марка Диакези в первом раунде на PFL World Tournament 3
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В ночь с 18 на 19 апреля мск российский боец смешанных единоборств в лёгкой весовой категории Гаджи Рабаданов выиграл поединок с Марком Диакези из ДР Конго в четвертьфинале турнира PFL World Tournament 3, который проходит в Орландо (США, штат Флорида). Бой между Рабадановым и Диакези стал соглавным событием вечера.

PFL 2025. PFL World Tournament 3: First Round, Орландо, США
Гаджи Рабаданов (W) — Марк Диакези
19 апреля 2025, суббота. 03:30 МСК
Гаджи Рабаданов
Окончено
KO
Марк Диакези

На 32-й секунде первого раунда рефери остановил поединок, зафиксировав победу Рабаданова нокаутом.

Эта победа стала 25-й в профессиональных боях для 31-летнего Рабаданова (9 нокаутом, 5 сабмишном, 11 решением судей), также в его карьере случились одна ничья и четыре поражения. При этом Гаджи выиграл 11-й поединок подряд.

Видео: Рабаданов в первом раунде нокаутировал Кэри в дебюте в Bellator

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