Гаджи Рабаданов нокаутировал Марка Диакези в первом раунде на PFL World Tournament 3

В ночь с 18 на 19 апреля мск российский боец смешанных единоборств в лёгкой весовой категории Гаджи Рабаданов выиграл поединок с Марком Диакези из ДР Конго в четвертьфинале турнира PFL World Tournament 3, который проходит в Орландо (США, штат Флорида). Бой между Рабадановым и Диакези стал соглавным событием вечера.

На 32-й секунде первого раунда рефери остановил поединок, зафиксировав победу Рабаданова нокаутом.

Эта победа стала 25-й в профессиональных боях для 31-летнего Рабаданова (9 нокаутом, 5 сабмишном, 11 решением судей), также в его карьере случились одна ничья и четыре поражения. При этом Гаджи выиграл 11-й поединок подряд.

Видео: Рабаданов в первом раунде нокаутировал Кэри в дебюте в Bellator