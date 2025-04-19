Умар Нурмагомедов отреагировал на поражение Мурада Рамазанова в турнире PFL

Российский боец UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов поддержал потерпевшего поражение в четвертьфинале турнира PFL World Tournament 3 в средней весовой категории соотечественника Мурада Рамазанова.

«Выше голову, брат», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

В ночь с 18 на 19 апреля мск на турнире PFL World Tournament 3 в Орландо (США, штат Флорида) Мурад Рамазанов проиграл раздельным решением судей поединок с канадцем Аароном Джеффри. Итоговый счёт боя на судейских картах — 28-29, 29-28, 29-28 в пользу Джеффри.

Это поражение стало для 29-летнего Рамазанова третьим в карьере при 13 победах и третьим подряд.

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