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Умар Нурмагомедов отреагировал на поражение Мурада Рамазанова в турнире PFL

Умар Нурмагомедов отреагировал на поражение Мурада Рамазанова в турнире PFL
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Российский боец UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов поддержал потерпевшего поражение в четвертьфинале турнира PFL World Tournament 3 в средней весовой категории соотечественника Мурада Рамазанова.

PFL 2025. PFL World Tournament 3: First Round, Орландо, США
Аарон Джеффри (W) — Мурад Рамазанов
19 апреля 2025, суббота. 00:25 МСК
Аарон Джеффри
Окончено
SD
Мурад Рамазанов

«Выше голову, брат», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

В ночь с 18 на 19 апреля мск на турнире PFL World Tournament 3 в Орландо (США, штат Флорида) Мурад Рамазанов проиграл раздельным решением судей поединок с канадцем Аароном Джеффри. Итоговый счёт боя на судейских картах — 28-29, 29-28, 29-28 в пользу Джеффри.

Это поражение стало для 29-летнего Рамазанова третьим в карьере при 13 победах и третьим подряд.

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