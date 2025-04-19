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Хабиб Нурмагомедов оценил быстрый нокаут в исполнении Гаджи Рабаданова на турнире PFL

Хабиб Нурмагомедов оценил быстрый нокаут в исполнении Гаджи Рабаданова на турнире PFL
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу российского легковеса Гаджи Рабаданова в четвертьфинальном поединке турнира PFL World Tournament 3, проходящего в Орландо (США, штат Флорида). На 32-й секунде первого раунда Рабаданов нокаутировал своего соперника — Марка Диакези из Демократической Республики Конго.

PFL 2025. PFL World Tournament 3: First Round, Орландо, США
Гаджи Рабаданов (W) — Марк Диакези
19 апреля 2025, суббота. 03:30 МСК
Гаджи Рабаданов
Окончено
KO
Марк Диакези

«Доминирующее выступление, брат!» — написал Нурмагомедов в социальных сетях, дополнив запись эмодзи с аплодисментами.

Победа над Диакези стала 25-й в профессиональных боях для 31-летнего Рабаданова (9 нокаутом, 5 сабмишном, 11 решением судей), также в его карьере случились одна ничья и четыре поражения. При этом Гаджи выиграл 11-й поединок подряд.

Видео: Хабиб отчитывает подопечных за нарушение дисциплины

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