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Стал известен соперник Гаджи Рабаданова в полуфинале PFL World Tournament 3

Стал известен соперник Гаджи Рабаданова в полуфинале PFL World Tournament 3
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Российский боец смешанных единоборств Гаджи Рабаданов, выступающий в лёгкой весовой категории, в 1/2 финала турнира PFL World Tournament 3 встретится с австралийцем Джей-Джеем Уилсоном.

PFL 2025. PFL World Tournament 3: First Round, Орландо, США
Гаджи Рабаданов (W) — Марк Диакези
19 апреля 2025, суббота. 03:30 МСК
Гаджи Рабаданов
Окончено
KO
Марк Диакези

В четвертьфинале турнира в ночь с 18 на 19 апреля мск Рабаданов на 32-й секунде первого раунда нокаутировал Марка Диакези из Демократической Республики Конго. Уилсон на этой стадии одержал победу техническим нокаутом за 18 секунд до конца последнего (третьего) раунда над датчанином Мадсом Бёрнеллом.

PFL 2025. PFL World Tournament 3: First Round, Орландо, США
Джей-Джей Уилсон (W) — Мадс Бёрнелл
19 апреля 2025, суббота. 02:30 МСК
Джей-Джей Уилсон
Окончено
TKO
Мадс Бёрнелл

Ранее Рабаданов и Уилсон уже встречались в марте 2022 года, победа единогласным решением судей осталась за российским бойцом.

Во втором полуфинале PFL World Tournament 3 в лёгком весе сойдутся американец Брент Примус и англичанин Альфи Дэвис.

Видео: Bellator 276. Джей-Джей Уилсон vs Гаджи Рабаданов

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