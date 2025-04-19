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Стал известен соперник Гаджи Рабаданова в полуфинале PFL World Tournament 3

Российский боец смешанных единоборств Гаджи Рабаданов, выступающий в лёгкой весовой категории, в 1/2 финала турнира PFL World Tournament 3 встретится с австралийцем Джей-Джеем Уилсоном.

В четвертьфинале турнира в ночь с 18 на 19 апреля мск Рабаданов на 32-й секунде первого раунда нокаутировал Марка Диакези из Демократической Республики Конго. Уилсон на этой стадии одержал победу техническим нокаутом за 18 секунд до конца последнего (третьего) раунда над датчанином Мадсом Бёрнеллом.

Ранее Рабаданов и Уилсон уже встречались в марте 2022 года, победа единогласным решением судей осталась за российским бойцом.

Во втором полуфинале PFL World Tournament 3 в лёгком весе сойдутся американец Брент Примус и англичанин Альфи Дэвис.

Видео: Bellator 276. Джей-Джей Уилсон vs Гаджи Рабаданов