Сергей Ковалёв прокомментировал свой заключительный бой в профессиональной карьере

42-летний российский экс-чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв прокомментировал свою победу техническим нокаутом над немцем Артуром Манном в заключительном бою в профессиональной карьере.

«Противник удивил своим напором. Я не думал, что он так попрёт вперёд. А он удивил. Мне пришлось увеличить темп. С другой стороны, мне самому это было на руку. Он меня завёл. Я начал вкладываться в каждый удар. Сам же получал удовлетворение от понимания, что ещё что-то могу на ринге! Слава богу, что всё хорошо закончилось», — приводит слова Ковалёва пресс-служба IBA.

Победой над Манном Ковалёв завоевал пояс IBA Intercontinental в первом тяжёлом весе. Всего за карьеру Сергей провёл 42 поединка (36 побед (30 нокаутом), 5 поражений, 1 ничья).

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