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«Он — машина». Манн высказался о поражении Сергею Ковалёву в его последнем бое в карьере

«Он — машина». Манн высказался о поражении Сергею Ковалёву в его последнем бое в карьере
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42-летний российский боксёр-профессионал, выступавший в полутяжёлой и первой тяжёлой весовых категориях Сергей Ковалёв одержал победу над немецким боксёром Артуром Манном на турнире, организованным IBA в Челябинске, и стал обладателем пояса IBA Intercontinetal. После боя Манн прокомментировал его итоги.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Сергей Ковалёв (W) — Артур Манн
18 апреля 2025, пятница. 23:30 МСК
Сергей Ковалёв
Окончено
TKO
Артур Манн

«Я пытался давить, но у Сергея очень хороший джеб, которым он грамотно работал. Я даже не видел его удары! Он машина! Честно, я не почувствовал, что ему 42 года. Он всё ещё быстрый. Спасибо ему, что он дал мне возможность боксировать против него. В моменте с остановкой боя я хотел продолжать поединок, но мой угол сказал: «Нет». Я слушаю своего тренера. Раз он так решил, значит так и будет», — сказал Манн в интервью после боя.

Напомним, этот бой был прощальным для российского спортсмена и экс-чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе.

Сергей Ковалёв показал тренировку в своём домашнем зале

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