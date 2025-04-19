«Он — машина». Манн высказался о поражении Сергею Ковалёву в его последнем бое в карьере

42-летний российский боксёр-профессионал, выступавший в полутяжёлой и первой тяжёлой весовых категориях Сергей Ковалёв одержал победу над немецким боксёром Артуром Манном на турнире, организованным IBA в Челябинске, и стал обладателем пояса IBA Intercontinetal. После боя Манн прокомментировал его итоги.

«Я пытался давить, но у Сергея очень хороший джеб, которым он грамотно работал. Я даже не видел его удары! Он машина! Честно, я не почувствовал, что ему 42 года. Он всё ещё быстрый. Спасибо ему, что он дал мне возможность боксировать против него. В моменте с остановкой боя я хотел продолжать поединок, но мой угол сказал: «Нет». Я слушаю своего тренера. Раз он так решил, значит так и будет», — сказал Манн в интервью после боя.

Напомним, этот бой был прощальным для российского спортсмена и экс-чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе.

Сергей Ковалёв показал тренировку в своём домашнем зале