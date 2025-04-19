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Сергей Ковалёв: концовку моей карьеры скомкали всякие судейские и закулисные моменты

Сергей Ковалёв: концовку моей карьеры скомкали всякие судейские и закулисные моменты
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42-летний российский экс-чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв высказался о своей карьере после прощального боя с немцем Артуром Манном. Свой заключительный поединок Ковалёв выиграл техническим нокаутом в седьмом раунде, его соперник дважды побывал в нокдауне.

Профессиональный бокс 2025. Рейтинговые бои
Сергей Ковалёв (W) — Артур Манн
18 апреля 2025, пятница. 23:30 МСК
Сергей Ковалёв
Окончено
TKO
Артур Манн

«Я очень рад, что провёл прощальный бой в карьере на родине — где стартанул, там и закончил. Сделал круг почёта мирового бокса и поставил точку. Конечно, хотелось бы стать абсолютным чемпионом. Те, кто следили за мной, видели, что концовку моей карьеры скомкали всякие судейские и закулисные моменты… Значит, так надо. Жизнь продолжается. Теперь — жизнь без бокса. На прощание хочу поблагодарить всех болельщиков. Всех, кто за меня переживал во всём мире. Привет Челябинску, родному Копейску», — приводит слова Ковалёва пресс-служба IBA.

Сергей Ковалёв родился в Копейске Челябинской области в 1983 году и начал заниматься боксом в Челябинске.

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