Сергей Ковалёв: концовку моей карьеры скомкали всякие судейские и закулисные моменты

42-летний российский экс-чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв высказался о своей карьере после прощального боя с немцем Артуром Манном. Свой заключительный поединок Ковалёв выиграл техническим нокаутом в седьмом раунде, его соперник дважды побывал в нокдауне.

«Я очень рад, что провёл прощальный бой в карьере на родине — где стартанул, там и закончил. Сделал круг почёта мирового бокса и поставил точку. Конечно, хотелось бы стать абсолютным чемпионом. Те, кто следили за мной, видели, что концовку моей карьеры скомкали всякие судейские и закулисные моменты… Значит, так надо. Жизнь продолжается. Теперь — жизнь без бокса. На прощание хочу поблагодарить всех болельщиков. Всех, кто за меня переживал во всём мире. Привет Челябинску, родному Копейску», — приводит слова Ковалёва пресс-служба IBA.

Сергей Ковалёв родился в Копейске Челябинской области в 1983 году и начал заниматься боксом в Челябинске.

Материалы по теме Сергей Ковалёв прокомментировал свой заключительный бой в профессиональной карьере

Видео: Сергей Ковалёв показал тренировку в своём домашнем зале