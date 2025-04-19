Сергей Ковалёв отреагировал на вопрос о возможности провести ещё один бой

42-летний российский экс-чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв после прощального боя с немцем Артуром Манном ответил на вопрос о возможности проведения ещё одного поединка. Бой с Манном Ковалёв выиграл техническим нокаутом в седьмом раунде, его соперник дважды побывал в нокдауне.

«Ещё один бой? Да хватит, чего уж. По тормозам. Дальше продолжать опасно уже будет. Мне 42 года, и я вообще не думал, что стану профессиональным боксёром», — приводит слова Ковалёва пресс-служба IBA.

Победой над Манном Ковалёв завоевал пояс IBA Intercontinental в первом тяжёлом весе. Всего за карьеру Сергей провёл 42 поединка (36 побед (30 — нокаутом), 5 поражений, 1 ничья).

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