Ковалёв выиграл нокаутом прощальный бой, известны все пары плей-офф НБА. Главное к утру

42-летний российский экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалёв завершил профессиональную карьеру, победив нокаутом в прощальном бою, в НБА после заключительных матчей плей-ин определились последние неизвестные пары плей-офф, челябинский «Трактор» в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина в серии плей-офф КХЛ с минским «Динамо». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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