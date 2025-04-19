Ковалёв выиграл нокаутом прощальный бой, известны все пары плей-офф НБА. Главное к утру
42-летний российский экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалёв завершил профессиональную карьеру, победив нокаутом в прощальном бою, в НБА после заключительных матчей плей-ин определились последние неизвестные пары плей-офф, челябинский «Трактор» в шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина в серии плей-офф КХЛ с минским «Динамо». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сергей Ковалёв нокаутировал Артура Манна в прощальном поединке на турнире IBA.
- Все пары первого раунда плей-офф НБА.
- «Трактор» победил минское «Динамо» и находится в шаге от победы в серии Кубка Гагарина.
- Московское «Динамо» одержало победу над «Ак Барсом» в Казани и сравняло счёт в серии.
- «Химки» объявили о приходе в клуб двух новых тренеров.
- «Бавария» готова расстаться с основным защитником летом — Footmercato.
- Александр Никишин прибыл в расположение «Каролины».
- КДК пожизненно дисквалифицировал двух игроков за организацию договорного матча.
- «Майами» обыграл в овертайме «Атланту» и стал последним участником плей-офф НБА на Востоке.
- «Мемфис» победил в плей-ин «Даллас» и завоевал последнюю путёвку в плей-офф НБА.
- Гаджи Рабаданов нокаутировал Марка Диакези в первом раунде на PFL World Tournament 3.
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