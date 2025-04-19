Сантьяго Понциниббио высказался о предстоящем бое с Даниэлем Родригесом

Аргентинский полусредневес UFC Сантьяго Понциниббио дал комментарий по поводу предстоящего поединка с американцем Даниэлем Родригесом.

«Знаете, это будет довольно весёлый поединок. Даниэль ведь ударник, как и я. Он, как и я, предпочитает работать в стойке, так что фанатов однозначно ждёт интересная схватка. Если получится оформить нокаутом в начале боя, это будет здорово. Я готов, и я чувствую, что мне под силу финишировать этого парня. Скорее всего, я одержу досрочную победу, но если что, я готов и к 15-минутной войне», — приводит слова Понциниббио Sport Skeeda.

Напомним, бой между Понциниббио и Родригесом состоится 3 мая на турнире UFC on ESPN 67, который пройдёт в США.