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Дэн Иге готов провести бой с Патрисио Фрейре

Дэн Иге готов провести бой с Патрисио Фрейре
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Один из ведущих полулегковесов UFC Дэн Иге заявил о том, что готов провести бой с экс-чемпионом Bellator в двух весах Патрисио Фрейре, который теперь выступает в UFC.

«Мне определённо нравится идея проведения боя с Фрейре. Патрисио – самая настоящая легенда. Если не ошибаюсь, даже после недавнего обновления рейтинга его имени всё ещё нет в топ-15, но это всё равно большой поединок для моего наследия. У него громкое имя, да и наши стили отлично сочетаются. Как говорится, стили делают бои, плюс мы с ним по росту схожи, в общем, мы с ним точно закатим грёбаную войну», — приводит слова Иге Sportskeeda.

Напомним, Иге свой последний бой проводил на турнире UFC 314 в апреле 2025 года и победил там техническим нокаутом в третьем раунде американца Шона Вудсона.

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