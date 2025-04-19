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«Будь готов к шторму». Магомед Анкалаев — о потенциальном реванше с Алексом Перейрой

«Будь готов к шторму». Магомед Анкалаев — о потенциальном реванше с Алексом Перейрой
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Чемпион UFC в полутяжёлом весе российский боец Магомед Анкалаев заявил о готовности провести реванш против экс-чемпиона в двух весовых категориях бразильца Алекса Перейры.

«Алекс, я готов дать тебе реванш, если ты очень хочешь. Просто будь готов к шторму в следующем бою, шторму, с которым ты никогда не сталкивался в этом виде спорта», — написал Анкалаев на своей странице в социальных сетях под опубликованным хайлайтом первого противостояния с Перейрой.

Напомним, первый поединок между этими бойцами состоялся в марте 2025 года на турнире UFC 313 и тогда победу единогласным решением судей одержал Анкалаев.

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