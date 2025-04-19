Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Гарантирую, что не буду бороться». Мовсар Евлоев — о возможном бое с Волкановски

«Гарантирую, что не буду бороться». Мовсар Евлоев — о возможном бое с Волкановски
Комментарии

Непобеждённый российский полулегковес Мовсар Евлоев дал комментарий по поводу возможного поединка против действующего чемпиона в этом дивизионе Александра Волкановски.

«Я могу пообещать им, что не собираюсь проводить тейкдаун, если они дадут мне титульный бой. Я не собираюсь идти туда и первым начать бороться.

Если он попытается меня повалить, я приму это. Но я не собираюсь идти первым, я просто пойду вперёд и буду наносить удары», — сказал Евлоев в беседе с Майком Перри на канале OverDogs Podcast.

Напомним, Волкановски вернул себе чемпионский титул в апреле 2025 года, после того как победил единогласным решением судей Диего Лопеса в главном событии турнира UFC 314.

Материалы по теме
Рейтинг UFC становится всё более странным. А как он вообще устроен?
Рейтинг UFC становится всё более странным. А как он вообще устроен?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android