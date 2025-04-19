«Гарантирую, что не буду бороться». Мовсар Евлоев — о возможном бое с Волкановски

Непобеждённый российский полулегковес Мовсар Евлоев дал комментарий по поводу возможного поединка против действующего чемпиона в этом дивизионе Александра Волкановски.

«Я могу пообещать им, что не собираюсь проводить тейкдаун, если они дадут мне титульный бой. Я не собираюсь идти туда и первым начать бороться.

Если он попытается меня повалить, я приму это. Но я не собираюсь идти первым, я просто пойду вперёд и буду наносить удары», — сказал Евлоев в беседе с Майком Перри на канале OverDogs Podcast.

Напомним, Волкановски вернул себе чемпионский титул в апреле 2025 года, после того как победил единогласным решением судей Диего Лопеса в главном событии турнира UFC 314.