«Гарантирую, что не буду бороться». Мовсар Евлоев — о возможном бое с Волкановски

Непобеждённый российский полулегковес Мовсар Евлоев дал комментарий по поводу возможного поединка против действующего чемпиона в этом дивизионе Александра Волкановски.
«Я могу пообещать им, что не собираюсь проводить тейкдаун, если они дадут мне титульный бой. Я не собираюсь идти туда и первым начать бороться.
Если он попытается меня повалить, я приму это. Но я не собираюсь идти первым, я просто пойду вперёд и буду наносить удары», — сказал Евлоев в беседе с Майком Перри на канале OverDogs Podcast.
Напомним, Волкановски вернул себе чемпионский титул в апреле 2025 года, после того как победил единогласным решением судей Диего Лопеса в главном событии турнира UFC 314.