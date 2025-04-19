«Он дал ей огромные чаевые». Дрейк рассказал про историю Даны Уайта с барменшей

Известный рэпер Дрейк рассказал историю о том, как президент UFC Дана Уайт оставил крупную сумму чаевых барменше за то, что она вела с ним беседы на протяжении вечера за барной стойкой.

«Дана Уайт дал барменше $ 15 тыс. чаевых, потому что она хотела стать фотографом. Он сказал: «Этого хватит на всё, что тебе нужно». Девушка просто общалась с ним за барной стойкой и получила за это $ 15 тыс.», — приводит слова Дрейка портал Happy Punch в социальных сетях.

Напомним, Дана Уайт начиная с 2025 года принял решение распространить свою промоутерскую деятельность, помимо смешанных единоборств, ещё и на профессиональный бокс.