Экс-чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Макс Холлоуэй составил своего идеального бойца из основных бойцовских навыков.

Тейкдаун: Жорж Сен-Пьер.

Сила: Фрэнсис Нганну.

Работа ног: Макс Холлоуэй.

Выносливость: Мераб Двалишвили.

Бокс: Макс Холлоуэй.

Защита: Джон Джонс.

Празднование: Деметриус Джонсон.

Напомним, Холлоуэй свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где он потерпел поражение нокаутом в третьем раунде от другого бывшего чемпиона UFC в полулёгком весе, Илии Топурии. Этим поражением он прервал свою победную серию из трёх поединков.

Послужной список 33-летнего Холлоуэя состоит из 34 поединков (26 побед и 8 поражений).