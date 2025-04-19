Экс-чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Макс Холлоуэй составил своего идеального бойца из основных бойцовских навыков.
Тейкдаун: Жорж Сен-Пьер.
Сила: Фрэнсис Нганну.
Работа ног: Макс Холлоуэй.
Выносливость: Мераб Двалишвили.
Бокс: Макс Холлоуэй.
Защита: Джон Джонс.
Празднование: Деметриус Джонсон.
Напомним, Холлоуэй свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где он потерпел поражение нокаутом в третьем раунде от другого бывшего чемпиона UFC в полулёгком весе, Илии Топурии. Этим поражением он прервал свою победную серию из трёх поединков.
Послужной список 33-летнего Холлоуэя состоит из 34 поединков (26 побед и 8 поражений).