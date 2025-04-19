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Макс Холлоуэй составил своего идеального бойца

Макс Холлоуэй составил своего идеального бойца
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Экс-чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Макс Холлоуэй составил своего идеального бойца из основных бойцовских навыков.

Тейкдаун: Жорж Сен-Пьер.

Сила: Фрэнсис Нганну.

Работа ног: Макс Холлоуэй.

Выносливость: Мераб Двалишвили.

Бокс: Макс Холлоуэй.

Защита: Джон Джонс.

Празднование: Деметриус Джонсон.

Напомним, Холлоуэй свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где он потерпел поражение нокаутом в третьем раунде от другого бывшего чемпиона UFC в полулёгком весе, Илии Топурии. Этим поражением он прервал свою победную серию из трёх поединков.

Послужной список 33-летнего Холлоуэя состоит из 34 поединков (26 побед и 8 поражений).

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