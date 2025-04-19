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Роландо Ромеро и Райан Гарсия обменялись резкими комментариями перед боем

Роландо Ромеро и Райан Гарсия обменялись резкими комментариями перед боем
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Популярный американский полусредневес Райан Гарсия и его соотечественник Роландо Ромеро обменялись комментариями во время пресс-конференции перед боем, который состоится 2 мая в Нью-Йорке (США).

Роландо Ромеро: «Сказать, насколько я уверен в себе? Да я самый уверенный в себе боец в мире. Что нужно сделать, чтобы победить его? Нужно хорошенько вмазать ему в челюсть, и всё. Просто один раз сделать вот так — бах (показал удар на себе). Да, я знаю, что он быстрый как понос. Он тоже может ударить, может даже срубить, потому что у него достаточно опыта».

Райан Гарсия: «Мда, это, конечно, просто дикий план на бой. Но я и не жду, что будет просто с ним, я знаю, что у него хороший удар. Я знаю, что он хочет навязать жёсткий бой и попробует вырубить меня».

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