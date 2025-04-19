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Хуан Мануэль Маркес шокирован победой Джарона Энниса над Станионисом

Хуан Мануэль Маркес шокирован победой Джарона Энниса над Станионисом
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Легендарный экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Хуан Мануэль Маркес дал комментарий по поводу победы действующего чемпиона мира по версиям WBA и IBF в полусреднем весе Джарона Энниса над литовским экс-чемпионом мира Эймантасом Станионисом.

«Я никогда не думал, что Эннис сможет победить Станиониса нокаутом. Я в это просто не верил. Да, он отличный боец и у него достаточно высокий уровень мастерства, но то, что он одержит здесь досрочную победу, нельзя было даже представить.

Станионис — хороший боец. У него есть сила, он знает, как двигаться по рингу. Но что-то, по всей видимости, пошло не так в их команде. Я, если честно, до сих пор шокирован результатом этого боя», — приводит слова Маркеса The Ring.

Напомним, Эннис победил Станиониса техническим нокаутом в шестом раунде. В перерыве перед седьмым раундом угол Станиониса отказался от продолжения боя.

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