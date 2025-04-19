Кевин Лерена высоко оценил шансы Дюбуа в реванше с Усиком

Южноафриканский тяжеловес Кевин Лерена, который являлся спарринг-партнёром действующего чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа, дал свой прогноз на его предстоящий реванш с обладателем всех остальных титулов в супертяжёлом весе Александром Усиком.

«Есть ли у Дэниела шанс? Конечно есть, ты никогда не можешь списывать его со счетов. Он очень сильный панчер. Я верю, что после начала сотрудничества с Доном Чарльзом и его командой он эволюционировал. Ничего не отнимаю у Шейна Макгуигана, потому что он также очень хороший тренер, но, может быть, Дон Чарльз больше подходит для Дэниела и придаёт ему уверенность выйти на следующий уровень», — приводит слова Лерены Boxing Scene.

Напомним, реванш между Дюбуа и Усиком запланирован на 12 июля в Лондоне.